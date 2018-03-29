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Действующий президент побеждает на выборах в Египте

Президентские выборы в Египте
15:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В общей сложности избирательным правом в Египте обладают около 60 млн человек, по данным СМИ, общая явка на выборах составила порядка 23 млн человек.

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным данным по итогам завершившихся в среду выборов, получает почти 92% голосов избирателей, передает Би-би-си.

Как уточняет газета "Аль-Ахрам", во втором по величине городе Египта Александрии ас-Сиси получил 88% голосов, явка составила 38%. В провинции Дакахлия действующий президент получает 85% голосов при явке порядка 47%.

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Ранее арабские СМИ сообщали, что президент получил 21,5 млн голосов, тогда как его соперник - лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса - набрал порядка 721 тыс. голосов.

Голосование проходило в стране в течение трех дней - с 26 по 28 марта. Это - третьи по счету выборы президента в Египте после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.

Предыдущие выборы президента Египта состоялись в 2014 году. Тогда А.Ф.ас-Сиси набрал почти 97% голосов, а его единственный соперник - лидер левоцентристов Хамдин Саббахи - получил около 2,9% голосов и признал свое поражение.

Окончательные результаты голосования, как ожидается, объявят в понедельник.

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Новости мира, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет, Президентские выборы, результаты выборов.
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