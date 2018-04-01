Армия Сирии сообщила об освобождении большей части восточной Гуты

Сирийская армия заявила, что в субботу она освободила от террористов большую часть городов и деревень в восточной части Гуты в пригороде Дамаска, передает Reuters.

"Недельная военная кампания обеспечила безопасность в сирийской столице Дамаске. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что подразделения армии уничтожили сотни террористов, их штаб-квартиру и укрепления", — сказано в заявлении командования сирийской армии.

При этом отмечается, что армейские подразделения продолжают вести боевые действия, чтобы освободить Думу от террористов.

Также сообщается, что наступление на востоке Гуты, оказанное Россией, убило более 1 600 мирных жителей, еще тысячи были раненых. По информации властей, около 150 тысяч человек уехали из восточной части Гуты.

Конфликт начался после массовых протестов 15 марта 2011 года, призывающих к прекращению авторитарного правления Асада.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которого лидеры государств обсудили ситуацию в Сирии и Ираке.