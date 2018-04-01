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Армия Сирии сообщила об освобождении большей части восточной Гуты

Восточная Гута
13:29 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Армия Сирии сообщила об освобождении большей части городов и деревень в восточной части Гуты в пригороде Дамаска от "ИГИЛ".

Сирийская армия заявила, что в субботу она освободила от террористов большую часть городов и деревень в восточной части Гуты в пригороде Дамаска, передает  Reuters.

"Недельная военная кампания обеспечила безопасность в сирийской столице Дамаске. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что подразделения армии уничтожили сотни террористов, их штаб-квартиру и укрепления", — сказано в заявлении командования сирийской армии.

При этом отмечается, что армейские подразделения продолжают вести боевые действия, чтобы освободить Думу от террористов.

Из Восточной Гуты эвакуировано около 6700 человек

Также сообщается, что наступление на востоке Гуты, оказанное Россией, убило более 1 600 мирных жителей, еще тысячи были раненых. По информации властей, около 150 тысяч человек уехали из восточной части Гуты.

Конфликт начался после массовых протестов 15 марта 2011 года, призывающих к прекращению авторитарного правления Асада.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которого лидеры государств обсудили ситуацию в Сирии и Ираке.

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Новости мира, Большая часть городов и деревень, Восточная Гута, ИГИЛ, Освобождение, Пригород Дамаска, Сирия.
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