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Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне

Месторождение нефти
18:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Утверждается, что найденное месторождение нефти и газа является крупнейшим, которое обнаружили в Бахрейне с 1932 года.

Агентство новостей BNA сообщило в воскресенье об обнаружении в Бахрейне крупнейшего за последние десятилетия нефтяного месторождения.

 

Это месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение нефти. Новое месторождение является крупнейшим, обнаруженным в Бахрейне с 1932 года.

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Новости мира, Бахрейн, Газ, Месторождение, Нефть, Сланцы.
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