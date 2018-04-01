Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне

Агентство новостей BNA сообщило в воскресенье об обнаружении в Бахрейне крупнейшего за последние десятилетия нефтяного месторождения.

Bahrain News Agency | Largest oil field in Bahrain's history discovered https://t.co/TOtJkwj0Mu — Bahrain News Agency (@bna_en) 1 апреля 2018 г.

Это месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение нефти. Новое месторождение является крупнейшим, обнаруженным в Бахрейне с 1932 года.