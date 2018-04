В субботу, 7 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Пользователи социальных сетей публиковали фото пасхального чуда.

Тысячи паломников со всего света прибыли в Храм Господний, чтобы получить себе частичку Благодатного огня.

За сутки до схождения Благодатного огня полиция обыскивает всех непосредственных участников события, даже Патриарх остается в одном подряснике. Поэтому никто не может пронести в храм спички, зажигалки или другие предметы, которыми можно искусственно зажечь Благодатный огонь.

Во время схождения Огня звучали молитвы на разных языках. Паломники приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскрес!".

#TerreSainte A 13h16, aujourd'hui, la flamme qui ne brûle pas, vient de s'allumer. Dans le #SaintSépulcre, c'est la liesse générale. Les grecs-orthodoxes fêtent le miracle du #FeuSacré.

At 1:16pm, the #HolyFire which doesn't burn, just lights by itself.

