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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь
15:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: После схождения огня патриарх Феофил III передал его присутствующим в храме.

В субботу, 7 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Пользователи социальных сетей публиковали фото пасхального чуда.

Тысячи паломников со всего света прибыли в Храм Господний, чтобы получить себе частичку Благодатного огня.

За сутки до схождения Благодатного огня полиция обыскивает всех непосредственных участников события, даже Патриарх остается в одном подряснике. Поэтому никто не может пронести в храм спички, зажигалки или другие предметы, которыми можно искусственно зажечь Благодатный огонь.

Во время схождения Огня звучали молитвы на разных языках. Паломники приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскрес!".

 

 

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

"Через несколько часов после чуда схождения Благодатного огня, он попадет в Украину. И все, кто приходит за ним, имеют возможность приобщиться к празднованию Святой Пасхи у Гроба Господня", – рассказал священнослужитель.

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Новости мира, Благодатный огонь, Гроб Господний, Иерусалим, Израиль, Иисус Христос.
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