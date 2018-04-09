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В Сирии была обстреляна военная база около провинции Хомс
Новости мира: Авиабаза была атакована несколькими ракетами, сработали системы сирийской ПВО.
Сирийская военная авиабаза на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару.
Об этом сообщает BBC и Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.
В сообщении сказано, что системы сирийской ПВО сбили 8 ракет. Также сообщается о нескольких погибших и раненых.
Громкие взрывы были слышны около аэродрома Т-4 (Тайфур) в сирийском Хомсе ранним утром в понедельник. Сирийские СМИ также предполагают, что ракетная атака на авиабазу T-4 в Хомсе "скорее всего, была агрессией со стороны США".
Тем временем, источники Reuters и Associated Press в правительстве США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон.
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