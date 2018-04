Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса

Военно-морской флот России покинул сирийский порт Тартус. Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite Internacional в Twitter.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt

