Путин и Нетаньяху поговорили по телефону

Вчера вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Times of Israel.

"Премьер-министр заявил, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении. В. Путин же "попросил Б. Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии".