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Путин и Нетаньяху поговорили по телефону

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
08:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В телефонной беседе президент РФ и премьер Израиля обсудили ситуацию в Сирии.

Вчера вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Times of Israel.

"Премьер-министр заявил, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении. В. Путин же "попросил Б. Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии".

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Новости мира, Беседа, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Израиль, Россия, Сирия, Телефон.
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