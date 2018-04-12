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Путин и Нетаньяху поговорили по телефону
Новости мира: В телефонной беседе президент РФ и премьер Израиля обсудили ситуацию в Сирии.
Вчера вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Times of Israel.
"Премьер-министр заявил, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении. В. Путин же "попросил Б. Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии".
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