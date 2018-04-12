Британские субмарины готовы к удару по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в диапазоне ракетного удара от Сирии.Об этом сообщает The Telegraph.

"Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии и быть в боевой готовности к ударам по режиму Асада, которые могут начаться уже в четверг вечером", - говорится в сообщении. Более решительные действия со стороны Мэй связаны с тем, что, по её словам, США, Франция и Великобритания почти достигли четкой картины того, кто несет ответственность за химическую атаку в Думе.

"Все указывает на то, что ответственность несет сирийский режим. Использование химического оружия в течение долгого времени неопровержимо", - сказала она. Ранее сообщалось, что Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без предварительного одобрения парламента.