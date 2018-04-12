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Британские субмарины готовы к удару по Сирии

Британские субмарины
08:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По приказу Терезы Мэй соединения подводного флота Британии приблизились к Сирии на расстояние ракетного удара.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в диапазоне ракетного удара от Сирии.Об этом сообщает The Telegraph.

"Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии и быть в боевой готовности к ударам по режиму Асада, которые могут начаться уже в четверг вечером", - говорится в сообщении. Более решительные действия со стороны Мэй связаны с тем, что, по её словам, США, Франция и Великобритания почти достигли четкой картины того, кто несет ответственность за химическую атаку в Думе.

"Все указывает на то, что ответственность несет сирийский режим. Использование химического оружия в течение долгого времени неопровержимо", - сказала она. Ранее сообщалось, что Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без предварительного одобрения парламента.

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Новости мира, Британия, Ракеты, Сирия, Субмарины, Тереза Мэй, Флот.
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