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ВВС Израиля атаковали Сектор Газа

ВВС Израиля
12:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В заявлении сил обороны Израиля говорится, что авиаудар нанесен в ответ на подрыв военного транспортного средства.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба сил обороны страны.

"В ответ на использование взрывного устройства, которым вчера подорвали транспортное средство инженерного подразделения сил обороны Израиля, истребители сил обороны Израиля нанесли удары по военным целям в секторе Газа", - говорится в заявлении. Ранее армия Израиля сообщала, что палестинцы установили взрывные устройства на территории еврейского государства.

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Все по теме:

Новости мира, Авиаудар, Авиация, ВВС Израиля, Израиль, Сектор Газа.
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