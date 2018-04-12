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ВВС Израиля атаковали Сектор Газа
Новости мира: В заявлении сил обороны Израиля говорится, что авиаудар нанесен в ответ на подрыв военного транспортного средства.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба сил обороны страны.
"В ответ на использование взрывного устройства, которым вчера подорвали транспортное средство инженерного подразделения сил обороны Израиля, истребители сил обороны Израиля нанесли удары по военным целям в секторе Газа", - говорится в заявлении. Ранее армия Израиля сообщала, что палестинцы установили взрывные устройства на территории еврейского государства.
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