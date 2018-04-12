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ЕС продлил санкции в отношении Ирана
12:47 Сегодня Телеграф
Фото: ZN.ua
Новости мира: Такое решение было принято в связи с нарушениями в стране прав человека.
Совет ЕС в четверг продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры Евросоюза "в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.
В сообщении напоминается, что меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для 82 чел. и одного юридического лица, а также запрета на экспорт в Иран оборудования для слежения за средствами связи.
"Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году. Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
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