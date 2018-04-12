Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО Посол США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО
Новости: Финляндия разрешила строительство Северного Потока Финляндия разрешила строительство Северного Потока
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
Новости: Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо
X

ЕС продлил санкции в отношении Ирана

Флаг Ирана
12:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ZN.ua

Новости мира: Такое решение было принято в связи с нарушениями в стране прав человека.

Совет ЕС в четверг продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры Евросоюза "в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

 В сообщении напоминается, что меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для 82 чел. и одного юридического лица, а также запрета на экспорт в Иран оборудования для слежения за средствами связи.

 "Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году. Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ЕС, Иран, Санкции, Совет ЕС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Турция не вернет Африн Асаду Трамп: Россия, готовься СМИ: Сирия перебрасывает силы на базу Хмеймим

Последние новости

Эстонская полиция: Нет смысла надеяться на потепление отношений с РФ Порошенко подписал украинско-молдавское соглашение Кушать подано: творческие завтраки для детей Японии (Фото)
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
04 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
05 Истинное происхождение Стоунхенджа раскрыто
Новости сегодня
12:41 Мария Яремчук и DSIDE BAND презентовали новый трек "Дай любов" (Видео)
12:40 Серхио Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов
12:40 Полторак отправился в рабочую поездку
12:34 В украинский прокат выходит фильм "Титан"
12:34 Америка приостановила выдачу виз летному составу «Аэрофлота»
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире отмечается День Космонавтики В мире отмечается День Космонавтики
Новости: Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса
Новости: В офисе "Укрзализныци" проходит обыск В офисе "Укрзализныци" проходит обыск
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0