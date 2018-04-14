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Аятолла назвал лидеров Запада преступниками
Новости мира: Аятолла Али Хаменеи считает, что США, Франция и Великобритания не остановятся ни перед чем ради получения прибыли.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает глав США, Франции и Великобритании преступниками после нанесенного ими авиаудара по Сирии. Об этом он заявил на сегодняшней встрече с чиновниками и послами исламских стран.
"Я лично заявляю, что президент Соединенных Штатов, президент Франции и премьер-министр Великобритании - преступники, они не остановятся, поскольку в последние годы они появились в Ираке, Сирии и Афганистане, где совершали такие преступления и получили прибыль",- цитирует агентство Tasnim А. Хаменеи.
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