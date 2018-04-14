Аятолла назвал лидеров Запада преступниками

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает глав США, Франции и Великобритании преступниками после нанесенного ими авиаудара по Сирии. Об этом он заявил на сегодняшней встрече с чиновниками и послами исламских стран.

"Я лично заявляю, что президент Соединенных Штатов, президент Франции и премьер-министр Великобритании - преступники, они не остановятся, поскольку в последние годы они появились в Ираке, Сирии и Афганистане, где совершали такие преступления и получили прибыль",- цитирует агентство Tasnim А. Хаменеи.