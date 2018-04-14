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Гутерриш: Химатака требует тщательного расследования
19:15 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: В ООН требуют проведения тщательного расследования возможной химатаки, но опасаются эскалации напряжения в Сирии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу заявил, что поддерживает деятельность экспертов из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Сирии.
"Недавние обвинения (в адрес Дамаска) в использовании химоружия в Думе требуют проведения тщательного расследования", - сказал генсек организации, выступая с речью на заседании Совбеза ООН. "Я вновь выражаю поддержку ОЗХО и их цели, которая заключается в проведении необходимого расследования", - подчеркнул А.Гутерриш. При этом он добавил, что необходимо избежать эскалации ситуации в Сирии.
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