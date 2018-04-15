Сирийское ТВ транслирует результаты обстрела

Государственный телеканал Сирии показал в прямом эфире, вероятно, руины уничтоженного научного центра и следы обстрелов неподалеку Хомса. Об этом сообщает The Guardian. Именно эти повреждения, как заявляет официальный Дамаск и является результатом обстрелов, которые провели Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией. Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что уничтожен Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Дамаске.