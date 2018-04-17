Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии

Франция выделит 50 млн евро для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии.

Об этом на своей странице в сети Твиттер объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сегодня я собрал НГО, которые работают в Сирии. Реагируя на гуманитарную ситуацию, Франция начинает срочный фонд на 50 млн евро", - говорится в сообщении.

J’ai réuni ce soir les ONG qui agissent sur le terrain en Syrie. Face à la situation humanitaire, la France met en place un programme d’urgence de 50 millions d’euros. pic.twitter.com/ChMAElfvp1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 апреля 2018 г.

В офисе Макрона уточнили, что выделенные средства будут переданы не только негосударственным гуманитарным организациям, которые работают в Сирии, но и нескольким агентствам ООН, в том числе Офису по координации гуманитарных вопросов.

14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, связанных с разработкой и использованием химического оружия, в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в результате которой погибли по меньшей мере 75 человек.