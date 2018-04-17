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Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии

Сирия
08:25 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Около 13 млн человек, половина из которых – дети, нуждаются в гуманитарной помощи в Сирии, которая страдает от длительной гражданской войны.

Франция выделит 50 млн евро для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии.

Об этом на своей странице в сети Твиттер объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сегодня я собрал НГО, которые работают в Сирии. Реагируя на гуманитарную ситуацию, Франция начинает срочный фонд на 50 млн евро", - говорится в сообщении.

 

В офисе Макрона уточнили, что выделенные средства будут переданы не только негосударственным гуманитарным организациям, которые работают в Сирии, но и нескольким агентствам ООН, в том числе Офису по координации гуманитарных вопросов.

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14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, связанных с разработкой и использованием химического оружия, в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в результате которой погибли по меньшей мере 75 человек.

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Новости мира, Война в Сирии, Сирия, Франция, Эммануэль Макрон.
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