Иран пригрозил Израилю ответом на авиаудар по Сирии
Новости мира: Иран пригрозил Израилю ответом на возможный удар по сирийской базе Шайрат.
Иран заявил, что даст Израилю ответ на удар, который, по данным СМИ, израильские ВВС нанесли по сирийской авиабазе Шайрат.
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на МИД Ирана.
"Тель-Авив будет наказан за свои агрессивные действия", - цитирует издание официального представителя МИД Ирана Бахрама Гассеми.
По его словам, воздушный удар "неприемлем", а "сирийские военные могут защищать свою территорию и будут делать это".
Сирийские СМИ проинформировали о ракетном ударе по военной базе Шайрат
Как сообщили ранее СМИ, в ночь на 17 апреля по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.
По информации портала Al Masdar, ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля. Официального подтверждения факта обстрела со стороны израильских ВВС нет.
В Пентагоне сообщили о том, что американская армия на данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.