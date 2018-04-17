Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман назвал "заоблачной" учетную ставку НБУ
Гройсман назвал "заоблачной" учетную ставку НБУ
Новости: В Украине выросло число миллионеров
В Украине выросло число миллионеров
Новости: "Барселона" нашла замену Иньесте
"Барселона" нашла замену Иньесте
Новости: Мимо Земли пролетел массивный астероид, который не сразу заметили ученые NASA
Мимо Земли пролетел массивный астероид, который не сразу заметили ученые NASA
X

Иран пригрозил Израилю ответом на авиаудар по Сирии

Сирия
13:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иран пригрозил Израилю ответом на возможный удар по сирийской базе Шайрат.

Иран заявил, что даст Израилю ответ на удар, который, по данным СМИ, израильские ВВС нанесли по сирийской авиабазе Шайрат.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на МИД Ирана.

"Тель-Авив будет наказан за свои агрессивные действия", - цитирует издание официального представителя МИД Ирана Бахрама Гассеми.

По его словам, воздушный удар "неприемлем", а "сирийские военные могут защищать свою территорию и будут делать это".

Сирийские СМИ проинформировали о ракетном ударе по военной базе Шайрат

Как сообщили ранее СМИ, в ночь на 17 апреля по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.

По информации портала Al Masdar, ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля. Официального подтверждения факта обстрела со стороны израильских ВВС нет.

В Пентагоне сообщили о том, что американская армия на данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ВВС, Война в Сирии, Израиль, Иран, Сирия, Шайрат.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Инспекторов по химическому оружию не пустили в сирийскую Думу Ни одна ракета США и союзников не была успешно поражена в Сирии Лига арабских государств поддерживает удары США и союзников по Сирии

Последние новости

В Ереване протестующие объявили "бархатную революцию" Полиция предоставила охрану арбитру матча "Реал" - "Ювентус" Арабский стиль: свежие идеи, которые помогут преобразить любое помещение (Фото)
Сегодня читают
01 МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
02 Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
03 Главный военный прокурор Украины подал в суд на начальника Генштаба
04 Леоненко - об игре Гармаша в матче против "Шахтера"
05 Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"
Новости сегодня
13:55 Улыбка до ушей: позитивные картинки с смешными надписями
13:55 Правоохранители Украины переходят на усиленный режим работы
13:53 Украинские теннисистки сыграют в основной сетке престижного турнира в США
13:49 Темой Книжного Арсенала в этом году будет "Проект будущего"
13:45 Искусственный интеллект помог улучшить создание металлического стекла
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заразили роутеры по всему миру: США и Британия обвинили РФ в кибератаках
США и Британия обвинили РФ в кибератаках
Новости: В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ужасном ДТП
В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 апреля 2018 года
Добавить комментарий
0