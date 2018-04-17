Иран пригрозил Израилю ответом на авиаудар по Сирии

Иран заявил, что даст Израилю ответ на удар, который, по данным СМИ, израильские ВВС нанесли по сирийской авиабазе Шайрат.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на МИД Ирана.

"Тель-Авив будет наказан за свои агрессивные действия", - цитирует издание официального представителя МИД Ирана Бахрама Гассеми.

По его словам, воздушный удар "неприемлем", а "сирийские военные могут защищать свою территорию и будут делать это".

Как сообщили ранее СМИ, в ночь на 17 апреля по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.

По информации портала Al Masdar, ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля. Официального подтверждения факта обстрела со стороны израильских ВВС нет.

В Пентагоне сообщили о том, что американская армия на данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.