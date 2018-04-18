МИД Франции: Доказательства химатаки в Думе уже могли быть уничтожены

С течением времени и недопуском на территорию Думы представителей Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вполне вероятно, что доказательства химической атаки уже исчезли.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями", - говорится в сообщении.

Также в заявлении указывается, что по состоянию на сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля.

При этом сирийские СМИ ранее передали, что эксперты из группы наблюдателей за химическим оружием из Организации по запрещению химического оружия вошли в Думу, где, предположительно, произошла химическая атака.

"Сирия должна обеспечить полный, немедленный и неограниченный доступ в ответ на все запросы ОЗХО, как насчет мест, которые следует посетить лицам, которые будут участвовать в опросе, так и в документах, по которым которым нужно будет провести консультации", - указано в заявлении.

Как известно, в ООН приняли решение о создании нового подразделения в Женеве, которое будет расследовать военные преступления на территории Сирии.