Рухани: Иран не будет ждать чужого одобрения для создания оружия

Иран продолжит производить все необходимое для его обороны оружие, но не намерен проявлять какую-то агрессию в адрес соседей. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил во время военного парада в Тегеране, посвященного дню Армии, сообщает AFP.

"Мы сообщаем всему миру, что будем производить любое оружие, в котором мы нуждаемся, или, если необходимо, будем его закупать. Мы не ждали ... и не будем ждать ваших замечаний или одобрения", - сказал Рухани.

В тоже время он подчеркнул, что развитие оборонной мощи Ирана не означает намерения страны проявлять агрессию в отношении соседей.

Президент Ирана отметил, что считает диалог единственным путем решения проблем и что вместе с развитием армии страна продолжит выступать против вооруженных столкновений.

"Мы хотим дружеских и братских отношений с нашими соседями, и мы говорим им, что наше оружие, наше снаряжение, наши ракеты, наши самолеты, наши танки не против вас, они для сдерживания", - сказал Рухани.

Как известно, Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют, чтобы Иран сдерживал свою программу баллистических ракет, но Тегеран считает ее решающей для своей обороны.