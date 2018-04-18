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Рухани: Иран не будет ждать чужого одобрения для создания оружия

Хасан Рухани
17:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна продолжит производить все необходимое для его обороны оружие, но не намерена проявлять агрессию против соседей.

Иран продолжит производить все необходимое для его обороны оружие, но не намерен проявлять какую-то агрессию в адрес соседей. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил во время военного парада в Тегеране, посвященного дню Армии, сообщает AFP.

"Мы сообщаем всему миру, что будем производить любое оружие, в котором мы нуждаемся, или, если необходимо, будем его закупать. Мы не ждали ... и не будем ждать ваших замечаний или одобрения", - сказал Рухани.

В тоже время он подчеркнул, что развитие оборонной мощи Ирана не означает намерения страны проявлять агрессию в отношении соседей.

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Президент Ирана отметил, что считает диалог единственным путем решения проблем и что вместе с развитием армии страна продолжит выступать против вооруженных столкновений.

"Мы хотим дружеских и братских отношений с нашими соседями, и мы говорим им, что наше оружие, наше снаряжение, наши ракеты, наши самолеты, наши танки не против вас, они для сдерживания", - сказал Рухани.

Как известно, Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют, чтобы Иран сдерживал свою программу баллистических ракет, но Тегеран считает ее решающей для своей обороны.

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Новости мира, Оборона страны, Оружие, Президент Ирана, Производство, Хасан Рухани.
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