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Эксперты по химоружию до сих пор не пустили в сирийскую Думу

Сирия
08:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: На данный момент неизвестно, когда эксперты по химическому оружию смогут войти в сирийскую Думу.

Пока неизвестно, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия смогут войти в сирийский город Дума для расследования предполагаемой химической атаки, заявил председатель ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Его слова прозвучали после того, как эксперты ООН по вопросам безопасности попали под обстрел в городе.

По мнению министра обороны США Джеймса Меттиса, сирийское правительство намеренно задерживает экспертов ОЗХО , чтобы «уничтожить доказательства».

17 апреля сирийские государственные СМИ заявили, что эксперты ОЗХО приехали в Думу. В самой организации пока этого не подтверждали. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт в этот же день сообщила, что, по мнению Вашингтона, эксперты Организации по запрещению химического оружия еще не вошли в Думу.

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Российские чиновники заявляли, что международные эксперты по химическому оружию должны приехать к сирийской Думы 18 апреля, чтобы исследовать место предполагаемой химической атаки. Глава российского подразделения радиологической, биологической и химической защиты Игорь Кириллов заявил, что подъездные пути к Думе еще должны были быть разминированны, очищены, и будут проверены службами безопасности ООН 17 апреля.

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Новости мира, Дума, ОЗХО, Сирия, Химоружие.
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