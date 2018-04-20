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В Сирии задержали боевика, подозреваемого в организации терактов 9/11

Теракт 11 сентября
10:42 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Представитель Пентагона сообщил о задержании в Сирии подозреваемого, связанного с терактами 11 сентября 2001 года, в результате которого погибли 2977 человек.

В Сирии военные поймали человека, который был связан с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

"Мы подтверждаем, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии сирийского происхождения был пойман более месяца назад Демократическим силами Сирии в рамках операции против ИГИЛ", - сказал он.

Задержанный Замар оказывал влияние на некоторых исполнителей теракта, а также - на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года.

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Как сообщает CNN, Заммара задержали в Марокко в декабре 2001 года и передали в Сирию, где его осудили за членство в организации "Братья–мусульмане". Он был освобожден из тюрьмы после начала конфликта в стране. Справка. 11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить борт у террористов.

Теракты совершили 19 членов террористической организации "Аль-Каида". Жертвами терактов стали 2977 человек.

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Новости мира, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Задержание подозреваемого, Сирия, Теракт 11 сентября 2001 года.
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