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Правительство Канады выделило Сомали $18 млн гуманитарной помощи

Теракт в Сомали
09:04 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сомали получила дополнительную гуманитарную помощь в размере 18 млн долларов от правительства Канады.

Правительство Канады решило дополнительно передать Сомали 18 млн долл на гуманитарную помощь. Об этом объявил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Ахмед Хусен.

"В то время, как Сомали движется к стабильности, миру и процветанию, государство остается уязвимым к конфликтам и природным катаклизмам, которые угрожают жизням миллионов людей. Дополнительная гуманитарная помощь Канады позволит удовлетворить потребности наиболее уязвимых слоев населения и оказать неотложную помощь тем, кто в этом нуждается", - сказал Хусен.

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В министерстве пояснили, что канадские средства будут переданы "гуманитарным партнерам", которые работают непосредственно с населением. "Средства будут выделены агентствам ООН, Международному комитету Красного креста и Красного полумесяца, и неправительственным организациям, которые предоставляют продукты питания, услуги здравоохранения, питьевую воду, санитарные средства, а также образование и защиту детей", - отметили в ведомстве.

Добавим, что в прошлом году Канада выделила на гуманитарную помощь Сомали 29 млн долл.

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Новости мира, Гуманитарная помощь, Правительство Канады, Сомали.
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