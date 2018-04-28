Правительство Канады выделило Сомали $18 млн гуманитарной помощи

Правительство Канады решило дополнительно передать Сомали 18 млн долл на гуманитарную помощь. Об этом объявил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Ахмед Хусен.

"В то время, как Сомали движется к стабильности, миру и процветанию, государство остается уязвимым к конфликтам и природным катаклизмам, которые угрожают жизням миллионов людей. Дополнительная гуманитарная помощь Канады позволит удовлетворить потребности наиболее уязвимых слоев населения и оказать неотложную помощь тем, кто в этом нуждается", - сказал Хусен.

В министерстве пояснили, что канадские средства будут переданы "гуманитарным партнерам", которые работают непосредственно с населением. "Средства будут выделены агентствам ООН, Международному комитету Красного креста и Красного полумесяца, и неправительственным организациям, которые предоставляют продукты питания, услуги здравоохранения, питьевую воду, санитарные средства, а также образование и защиту детей", - отметили в ведомстве.

Добавим, что в прошлом году Канада выделила на гуманитарную помощь Сомали 29 млн долл.