В ОАЭ могут разблокировать Skype и FaceTime

Телекоммуникационные регуляторы ОАЭ ведут переговоры с Microsoft и Apple о снятии запрета на использование Skype и FaceTime.

Об этом сообщает издание Arabian Business.

Глава регулятора Хамад аль-Мансури отметил, что Microsoft уже запустил два центра обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.

Сейчас на территории ОАЭ пользователям доступны только местные платные аналоги Skype и FaceTime — Botim и C’Me.