https://telegraf.com.ua/files/2018/05/Screenshot_5-150x90.jpg Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/4038958-v-oae-mogut-razblokirovat-skype-i-facetime.html
В ОАЭ могут разблокировать Skype и FaceTime
Новости мира: Жители ОАЭ в ближайшем будущем могут получить доступ к использованию Skype и FaceTime.
Телекоммуникационные регуляторы ОАЭ ведут переговоры с Microsoft и Apple о снятии запрета на использование Skype и FaceTime.
Об этом сообщает издание Arabian Business.
Глава регулятора Хамад аль-Мансури отметил, что Microsoft уже запустил два центра обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.
Сейчас на территории ОАЭ пользователям доступны только местные платные аналоги Skype и FaceTime — Botim и C’Me.
Telegraf.com.ua