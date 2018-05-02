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СМИ: Сирийские повстанцы покинут северные окраины провинции Хомс

Сирия
03:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Дамаск и вооруженная оппозиция договорились о выводе оппозиционных бойцов с Хомса

Сирийские власти согласились с вооруженной оппозицией о выводе ее формирований с северных окраин провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил во вторник сирийское государственное агентство SANA.

По его информации, вооруженные формирования оппозиции должны в течение 48 часов сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, реактивные системы залпового огня, бронетехнику и транспортные средства. Также они передадут карты минных полей и подземных ходов и укажут местонахождение складов с боеприпасами.

Формирования удерживают в своих руках города Растан, Талбисе и Эль-Хоула в радиусе 10-12 км от Хомса. По условиям соглашения, они должны в течение трех дней открыть проезд по заблокированному ими участку шоссе Хомс — Хама и покинуть южные окраины провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

Как сообщалось ранее, режим президента Башара Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации из районов боевых действий к югу от Дамаска.

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Новости мира, Башар Асад, Гражданская война в Сирии, Сирия, Хомс.
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