СМИ: Сирийские повстанцы покинут северные окраины провинции Хомс

Сирийские власти согласились с вооруженной оппозицией о выводе ее формирований с северных окраин провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил во вторник сирийское государственное агентство SANA.

По его информации, вооруженные формирования оппозиции должны в течение 48 часов сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, реактивные системы залпового огня, бронетехнику и транспортные средства. Также они передадут карты минных полей и подземных ходов и укажут местонахождение складов с боеприпасами.

Формирования удерживают в своих руках города Растан, Талбисе и Эль-Хоула в радиусе 10-12 км от Хомса. По условиям соглашения, они должны в течение трех дней открыть проезд по заблокированному ими участку шоссе Хомс — Хама и покинуть южные окраины провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

Как сообщалось ранее, режим президента Башара Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации из районов боевых действий к югу от Дамаска.