В Сирии пострадал российский комплекс "Панцирь-С1"

Даже временная потеря такой боевой единицы достаточно чувствительна для российской группировки в Сирии, отметили волонтеры из InformNapalm.

Близ нефтеперерабатывающего завода в Сирии перевернулся российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В результате инцидента комплекс стоимостью свыше 10 миллионов долларов получил значительные повреждения.

Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, передает ТСН. Фотографии перевернутого "Панциря" опубликовал в Twitter военный аналитик Qalaat Al Mudiq. По его данным, это произошло 3 мая недалеко от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс. Почему перевернулся ЗРПК, неизвестно.

Волонтеры InformNapalm изучили фотографии и подтвердили, что на них действительно "Панцирь-С1". Из-за падения у комплекса, вероятно, сломаны механизмы крепления и пусковой механизм, а одна из его ракет, похоже, слетела с креплений.

"Отметим, что цена одного ЗРПК Панцирь-С1 при экспортных поставках составляет от 13 до 14 миллионов долларов США. И даже временная потеря такой боевой единицы, достаточно чувствительна для российской группировки в Сирии", - заявляют волонтеры.