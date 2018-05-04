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В Сирии пострадал российский комплекс "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1"
08:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Сирии перевернулся и получил значительные повреждения российский "Панцирь-С1" стоимостью свыше $10 миллионов.

Даже временная потеря такой боевой единицы достаточно чувствительна для российской группировки в Сирии, отметили волонтеры из InformNapalm.

Близ нефтеперерабатывающего завода в Сирии перевернулся российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В результате инцидента комплекс стоимостью свыше 10 миллионов долларов получил значительные повреждения.

 

Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, передает ТСН. Фотографии перевернутого "Панциря" опубликовал в Twitter военный аналитик Qalaat Al Mudiq. По его данным, это произошло 3 мая недалеко от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс. Почему перевернулся ЗРПК, неизвестно.

Волонтеры InformNapalm изучили фотографии и подтвердили, что на них действительно "Панцирь-С1". Из-за падения у комплекса, вероятно, сломаны механизмы крепления и пусковой механизм, а одна из его ракет, похоже, слетела с креплений.

"Отметим, что цена одного ЗРПК Панцирь-С1 при экспортных поставках составляет от 13 до 14 миллионов долларов США. И даже временная потеря такой боевой единицы, достаточно чувствительна для российской группировки в Сирии", - заявляют волонтеры.

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Новости мира, Панцирь-С1, Российский боевой комплекс, РФ, РФ в Сирии, Сирия.
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