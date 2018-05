В Сирии пострадал российский комплекс "Панцирь-С1"

Даже временная потеря такой боевой единицы достаточно чувствительна для российской группировки в Сирии, отметили волонтеры из InformNapalm.

Близ нефтеперерабатывающего завода в Сирии перевернулся российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В результате инцидента комплекс стоимостью свыше 10 миллионов долларов получил значительные повреждения.

#Syria: seems a Pantsir S-1 (thks to @obretix for ID) belonging to #Russia|n convoy crashed today near #Baniyas. https://t.co/yxYKhcYudT pic.twitter.com/hwnHwV9LNT

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3 мая 2018 г.