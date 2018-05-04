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Столкновения на границе сектора Газа: военные использовали газ и боевые патроны
Новости мира: Войска Израиля применили слезоточивый газ и боевые патроны против палестинских демонстрантов на границе с сектором Газа, информации о раненых или жертвах нет.
Израильские военные в пятницу применили слезоточивый газ и боевые патроны на палестинских демонстрантах на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Reuters.
"В пятницу израильские войска применили слезоточивый газ и боевые патроны на палестинских демонстрантах на границе с Газой и Израилем", - говорится в сообщении.
Сообщений о раненых или жертвах пока не поступало. Напомним, в конце марта десятки тысяч палестинцев решили устроить "Большой марш возвращения", требуя для беженцев права возвращения в Израиль.
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За время столкновения демонстрантов и израильских военных погибли 43 человека и более 1600 получили ранения. Ожидается, что марши закончатся не раньше 15 мая.
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