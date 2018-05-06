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В Афганистане в мечети произошел взрыв, много погибших
15:28 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В Афганистане по меньшей мере десять человек погибли, еще 29 были ранены при взрыве в мечети в провинции Хост.
В результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана в воскресенье по меньшей мере 10 человек погибли и 29 получили ранения.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции провинции Басира Бину, информирует Украинская правда.
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По его словам, взрыв произошел после обеденной молитвы в мечети, которая также использовалась как центр регистрации избирателей для парламентских выборов, которые состоятся в октябре.
Вместе с тем, как сообщает АР, в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, ранены 33.
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