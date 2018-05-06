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В Пакистане на министра совершено покушение

Ахсан Икбал
20:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: flickr.com

Новости мира: В Пакистане совершено покушение на руководителя Министерства внутренних дел страны Ахсана Икбала.

На министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала было совершено покушение, передает Al Jazeera.

Злоумышленник выстрелил и ранил министра в плечо, когда тот из машины обратился к толпе людей на предвыборном митинге в городе Наровал.

Отмечается, что министр находится в районной больнице и его жизни ничего не угрожает.

На месте нападения задержали одного человека. Продолжается следствие.

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Новости мира, Ахсан Икбал, МВД, Пакистан, Покушение.
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