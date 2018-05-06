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В Пакистане на министра совершено покушение
Новости мира: В Пакистане совершено покушение на руководителя Министерства внутренних дел страны Ахсана Икбала.
На министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала было совершено покушение, передает Al Jazeera.
Злоумышленник выстрелил и ранил министра в плечо, когда тот из машины обратился к толпе людей на предвыборном митинге в городе Наровал.
Отмечается, что министр находится в районной больнице и его жизни ничего не угрожает.
На месте нападения задержали одного человека. Продолжается следствие.
Telegraf.com.ua