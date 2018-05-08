"Хезболла" побеждает на выборах в Ливане

На состоявшихся в воскресенье, 6 мая, парламентских выборах в Ливане побеждает шиитская партия "Хезболла", которая в США и некоторых других странах считается террористической организацией.

Как сообщает Deutsche Welle, согласно предварительным результатам голосования, на которые ссылаются местные политики и СМИ, она получила 67 из 128 мест в парламенте.

"Движение будущего" премьер-министра Саада Харири, который ранее имел большинство мандатов, также прошел в парламент, став при этом самой значительной политической силой среди ливанских мусульман-суннитов.

Поскольку премьер-министром в Ливане по традиционной системе разделения власти должен быть суннит, то Харири имеет большие шансы вновь возглавить правительство. Явка на выборах, в которых имели право принять участие 3,6 млн граждан, составила 49,2 процента.

Как сообщалось, вчерашние парламентские выборы в Ливане были первыми за последние 9 лет. До этого действующий парламент трижды самостоятельно продлевал свой срок работы. Выборы проводились по новой пропорциональной системе, в соответствии с которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально количеству голосов, отданных за соответствующие списки