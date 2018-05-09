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В Афганистане произошла серии взрывов: есть жертвы

Кабул
21:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В столице Афганистана Кабуле в среду, 9 мая, с коротким интервалом прогремели четыре взрыва, в результате которых погибли 13 человек.

В столице Афганистана Кабуле сегодня, 9 мая, с коротким интервалом прогремели четыре взрыва, в результате которого погибли 13 человек. 

Об этом сообщает Deutche Welle. Согласно информации, ответственность за одно из нападений на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ.

В частности, сообщается, что в результате нападения двух смертников ИГИЛ на полицейский участок в районе Дашт-э-Барч погибли два полицейских, четверо мирных жителей и четверо боевиков террористической группировки.

В центре Кабула произошло три взрыва, есть информация о раненых

Сначала два смертника совершили самоподрыв.

За ним состоялся бой между террористами и полицейскими, в ходе которого погибли еще два боевика ИГИЛ. Кроме того, в центральном районе Кабула - Шар-э-Нав - прогремели два взрыва у главного входа в отделение полиции. Затем боевики обстреляли здание отделения полиции и офисы других организаций. Сообщается о трех погибших и нескольких раненых.

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Новости мира, Афганистан, Взрывы в Афганистане, ИГИЛ, Кабул, Теракт.
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