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Израиль ответил на ракетный обстрел Голанских высот

Голанские высоты
07:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Израиль запустил с десяток ракет по Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты.

Израильские военные ответили на обстрел своих позиций на Голанских высотах с территории Сирии.

Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает Reuters.

"Мы отвечаем, но подробностей пока привести не могу", - сказал он. Конрикус добавил, что, по их информации, израильские позиции были атакованы иранскими силами "Аль-Кудс", находящимися в Сирии.

СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии

По данным сирийских СМИ, Израиль запустил с десяток ракет по Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты.

Ранее израильские военные заявили, что иранские войска с территории Сирии выпустили около 20 ракет по Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

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Новости мира, Голанские высоты, Джонатан Конрикус, Израиль, Сирия.
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