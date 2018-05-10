Израиль ответил на ракетный обстрел Голанских высот

Израильские военные ответили на обстрел своих позиций на Голанских высотах с территории Сирии.

Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает Reuters.

"Мы отвечаем, но подробностей пока привести не могу", - сказал он. Конрикус добавил, что, по их информации, израильские позиции были атакованы иранскими силами "Аль-Кудс", находящимися в Сирии.

По данным сирийских СМИ, Израиль запустил с десяток ракет по Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты.

Ранее израильские военные заявили, что иранские войска с территории Сирии выпустили около 20 ракет по Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.