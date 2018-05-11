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Израиль уничтожил российский зенитный комплекс в Сирии: опубликовано видео

Израиль нанес удар по ЗРК "Панцирь С1" на территории Сирии
08:55 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: zn.ua

Новости мира: Силы обороны Израиля опубликовали видео уничтожения ЗРК "Панцирь С-1", которое произошло утром в четверг, 10 мая.

Армия Израиля обнародовала видеозапись нанесения ракетного удара по российскому зенитном ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Сирии, которое произошло утром в четверг, 10 мая.

Соответствующее видео, которое было снято с ракеты Spike NLOS, армия обороны Израиля опубликовала в своем Twitter.

В пояснении к записи указывается, что был уничтожен комплекс, который по классификации НАТО именуется SA22. По российской классификации речь идет о самоходном зенитно-ракетном комплексе "Панцирь-С1".

IDF нанесла удар по системе противовоздушной обороны SA22, что было частью широкомасштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии,– говорится в сообщении израильской армии.

В военном ведомстве Израиля утверждают, что во время налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В ответ были уничтожены пять комплексов. Поводом для налета в Тель-Авиве назвали ракетный обстрел израильской территории со стороны Сирии.

Израиль ответил на ракетный обстрел Голанских высот

Напомним, в ночь на 10 мая иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах (спорная территория), выпустив 20 ракет. В ответ на такие действия Тель-Авив ответил одним из своих мощнейших ударов с начала сирийского конфликта в 2011 году.

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Новости мира, ЗРК "Панцирь С-1", Израиль, Иран, Панцирь-С1.
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