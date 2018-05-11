Иран отрицает свою причастность к атаке на израильские позиции

Иранское министерство иностранных дел в пятницу, 11 мая, опровергло свою причастность к удару по израильским позициям на Голанских высотах.

Тегеран забросил Израилю "безосновательную" инсинуацию. Израильские военные накануне сообщили, что обстреляли "иранские позиции" в Сирии, а также военные объекты в ответ на ракетный удар по ряду армейских позиций Израиля на Голанских высотах.

Этот удар, по израильским данным, осуществили иранские силы "Аль-Кудс", подразделение "Стражей революции", пишет DW.

Тем временем Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удары в Сирии, реагируя на атаки на Голанских высотах.

Об этом сообщается в заявлении Европейской службы внешних дел вечером четверга, 10 мая.

"Сообщение о иранской атаке на посты израильской армии с сирийской территории, на которые Израиль ответил ударами по иранским объектам в Сирии, - крайне беспокоят", - отмечается в коммюнике.

Впрочем, в Евросоюзе подчеркнули, что Израиль имеет право на оборону.

США поддержали Израиль и заявили, что усматривают в действиях страны "право на самозащиту".

Одновременно сирийская армия заявила о гибели трех солдат через атаку и повреждения инфраструктуры.

Ливанский вещатель al-Mayadeen, связанный с Сирией и Ираном, сообщил о риске новых атак на Израиль, если тот будет продолжать обстрелы.