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Белый дом: США поддерживают право Израиля на самооборону

Солдаты Израиля
08:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Белый дом поддерживает Израиль в противостоянии злонамеренным действиям Ирана.

США поддерживают действия Израиля, обстрелявшего в ночь на четверг иранские позиции на территории Сирии, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Что касается действий Израиля, США решительно поддерживают право Израиля на самооборону. Действия Ирана как бы демонстрируют то, что Иран является игроком, на которого нельзя положиться", - сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что Иран "вел деятельность по дестабилизации региона до СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) ", "дестабилизировал регион во времена СВПД".

"Последняя провокационная акция является еще одним примером того, почему президент принял это правильное решение для США - выйти из СВПД", - отметил Р.Шах.

Премьер Израиля: Иран пересек "красную линию"

По его словам, "иранская сделка была ошибочной с самого начала".

"Она не помешала Ирану в конечном итоге получить доступ к ядерному оружию. И не помешала иранской поддержке терроризма в регионе и дестабилизирующим действиям", - добавил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

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Новости мира, Белый дом, Израиль, Иран, СВПД, США.
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