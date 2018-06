Обесценивание риала: В Иране начались протесты из-за скачка стоимости доллара

На фоне падения курса иранского риала по отношению к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. Об этом сообщает Erem News.

Участники акции протеста также требовали отставки министра связи и экономической команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

#Iran: Uprising at cellphone market because of economic collapsing. pic.twitter.com/27Zw7JWr6G

— Amad News Daily (@AmadNewsDaily) 24 июня 2018 г.