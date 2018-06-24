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Обесценивание риала: В Иране начались протесты из-за скачка стоимости доллара

Доллар и риал
22:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.

На фоне падения курса иранского риала по отношению к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. Об этом сообщает Erem News.

Участники акции протеста также требовали отставки министра связи и экономической команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

 

"Оставьте в покое Сирию! Займитесь собственными проблемами!", - призывают участники акции.

В воскресенье, на неофициальном рынке курс реала упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Если в четверг доллар можно было купить за 75 тыс риалов, то в воскресенье - по 87 тыс.

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Новости мира, Доллар, Иран, Протесты, Риал.
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