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Рухани раскритиковал выход США из ядерной сделки

Хасан Рухани
15:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В своем выступлении президент Ирана Хасан Рухани заявил, что выход США из СВПД сильно повредил мировой репутации Америки.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал выход США из ядерной сделки "худшим" решением Д. Трампа, повредившим репутацию Америки. Об этом сообщает Reuters.

"Выход (из сделки) был худшим решением, которое он (Д. Трамп) мог сделать. Это было ужасно. Это повредило мировой репутации Америки", - сказал иранский президент.

Х. Рухани назвал новые санкции США частью "психологической, экономической и политической войны", добавив, что Вашингтон заплатит высокую цену за свои действия. Президент также пообещал иранцам, что правительство страны сможет справиться с экономическим давлением новых санкций США. Выступление с заявлением Х. Рухани следует за вчерашним протестом против девальвации национальной валюты, после которого правительство страны созвало экстренное совещание для принятия мер по нормализации ситуации на валютном рынке.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, СВПД, США, Хасан Рухани.
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