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В Ираке казнили 12 боевиков ИГИЛ
14:32 Сегодня Телеграф
Фото: 112.ua
Новости мира: Казнь стала ответом на убийство восьми сотрудников силовых структур, похищенных террористов.
Власти Ирака казнили 12 приговоренных к смерти боевиков-джихадистов. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Хейдара аль-Абади, сообщает 112.ua со ссылкой на DW.
Как заявили у премьера, вердикты были приведены в исполнение после того, как глава правительства вынес соответствующее постановление.
Национальность казненных не уточнили.
МВД Ирака получило от террористов видео с требованием обменять похищенных силовиков на группу ранее задержанных сторонниц ИГИЛ. Тела силовиков, попавших в заложники, были обнаружены возле трассы Киркук - Дияла 27 июня, и, как сообщают власти, они были уже мертвы на момент обнародования видео с требованиями.
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