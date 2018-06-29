В Ираке казнили 12 боевиков ИГИЛ

Власти Ирака казнили 12 приговоренных к смерти боевиков-джихадистов. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Хейдара аль-Абади, сообщает 112.ua со ссылкой на DW.

Как заявили у премьера, вердикты были приведены в исполнение после того, как глава правительства вынес соответствующее постановление.

Национальность казненных не уточнили.

МВД Ирака получило от террористов видео с требованием обменять похищенных силовиков на группу ранее задержанных сторонниц ИГИЛ. Тела силовиков, попавших в заложники, были обнаружены возле трассы Киркук - Дияла 27 июня, и, как сообщают власти, они были уже мертвы на момент обнародования видео с требованиями.