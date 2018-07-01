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Израиль усиливает группировку на границу с Сирией

Израильские танки
14:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Исходя из анализа оперативной обстановки Израиль решил усилить свою армейскую группировку на границе с Сирией

Дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах, сообщила пресс-служба армии.

Эта мера предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки, говорится в сообщении. Вместе с тем, в нем отмечается, что Израиль не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.

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Новости мира, Артиллерия, Войска, Граница, Израиль, Сирия, Танки.
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