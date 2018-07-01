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Израиль усиливает группировку на границу с Сирией
14:27 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Исходя из анализа оперативной обстановки Израиль решил усилить свою армейскую группировку на границе с Сирией
Дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах, сообщила пресс-служба армии.
Эта мера предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки, говорится в сообщении. Вместе с тем, в нем отмечается, что Израиль не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.
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