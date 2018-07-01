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В Афганистане сожгли школу и убили троих мужчин

Нангархар
20:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт в Афганистане, где сожгли школу и обезглавили троих мужчин.

Боевики, вероятнее всего из группировки "ИГИЛ", убили трех мужчин и сожгли школу в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом информирует Reuters со ссылкой на афганских чиновников.

"Они жестоко обезглавили трех мужчин и подожгли здание школы", - заявил представитель департамента образования Асиф Шинфари, добавив, что "административные помещения и школьная библиотека сгорели полностью".

Однако ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение, которое произошло, правда, после угроз со стороны "ИГИЛ" атаковать школы в Нангархаре, на границе с Пакистаном, где боевики этого движения устроили свою основную базу. Соответственно, местный губернатор обвинил в этом инциденте "ИГИЛ", которое уже, как известно, провело серию нападений в провинции и других районах, убивая людей, подозреваемых в сотрудничестве с властями.

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Новости мира, Афганистан, ИГИЛ, Нангархар, Убийство, Школа.
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