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Частным компаниям Ирана разрешат экспорт нефти

Нефть
08:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Для противодействия американским санкциям Иран разрешит частным компаниям экспортировать сырую нефть.

Иран разрешит частным компаниям экспортировать сырую нефть, что является частью стратегии страны противодействию санкциям США. Об этом сообщает Reuters.

"Иранская сырая нефть будет предлагаться на биржах, и частный сектор может ее прозрачно экспортировать", - сказал первый вице-президент Ешак Джахангири.

Следовательно, Иран ищет способы сохранить экспорт нефти, а также другие меры по противодействию санкциям после того, как США объявили о намерении сократить импорт иранской нефти с ноября. Кроме того, Иран призвал других членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, не нарушать соглашения о выходе.

"Мы хотим победить усилия Америки остановить нефтяной экспорт Ирана", - добавил Е. Джахангири. Кроме того, он отметил, что часть нефти уже предлагается на открытых торговых площадках, в частности речь пока идет об объемах в районе 60 тыс. баррелей в день. Иран и Венесуэла сообщали о возможном сокращении экспорта нефти на 30% из-за санкций США. Ранее в Соединенных Штатах объявили о рекордных показателях добычи нефти, что привело к падению мировых цен на этот товар.

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Новости мира, Иран, Нефть, Санкции, США, Экспорт.
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