В секторе Газа продолжаются противостояния

Военнослужащие армии Израиля продолжают применять силу против участников мирных акций протеста на границе сектора Газа, организованных в рамках "Великого марша возвращения". В ходе вчерашней демонстрации ранен палестинский юноша, вышедший на акцию с турецким флагом. Об этом сообщает Анадолу.

Согласно информации, пострадавший был госпитализирован.

Как сообщил сегодня представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра, военные применяют против протестующих боевые патроны и газ неизвестного происхождения. По его словам, в результате действий израильских солдат пострадали десятки мирных жителей.

С начала протестов израильские военные убили более 130 мирных палестинцев, включая 2 врачей и 2 журналистов, более 14 тысяч человек получили ранения.

18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога.

Напомним, министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта.