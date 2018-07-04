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В секторе Газа продолжаются противостояния

Протесты в секторе Газа
10:31 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В секторе Газа продолжаются вооруженные протесты, в результате которых есть пострадавшие.

Военнослужащие армии Израиля продолжают применять силу против участников мирных акций протеста на границе сектора Газа, организованных в рамках "Великого марша возвращения". В ходе вчерашней демонстрации ранен палестинский юноша, вышедший на акцию с турецким флагом. Об этом сообщает Анадолу.

Согласно информации, пострадавший был госпитализирован.

Как сообщил сегодня представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра, военные применяют против протестующих боевые патроны и газ неизвестного происхождения. По его словам, в результате действий израильских солдат пострадали десятки мирных жителей.

С начала протестов израильские военные убили более 130 мирных палестинцев, включая 2 врачей и 2 журналистов, более 14 тысяч человек получили ранения.

В Секторе Газа погибло 4 палестинца за неделю

18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога.

Напомним, министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта.

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Новости мира, Израиль, Палестина, Протесты, Сектор Газа, ХАМАС.
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