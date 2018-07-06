Иран призывает подписантов СВПД компенсировать ущерб от санкций США

Иран призывает других подписантов ядерного соглашения компенсировать стране убытки от американских санкций.

Об этом Reuters в пятницу сообщил иранский чиновник.

"Мы готовы ко всем возможным сценариям. Однако, провал (Иранского ядерного - ред.) соглашения приведет к повышению напряженности в регионе. Для сохранения соглашения другие подписанты должны компенсировать убытки от санкций США", - сказал он.

Как сообщалось, после одностороннего выхода США из Иранского ядерного соглашения Вашингтон потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть, угрожая наложить экономические санкции на тех, кто откажется это делать