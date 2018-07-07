Российский военный конвой подошел к сирийско-иорданской границе

Конвой из бронетехники под российским флагами подошел к КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе.

Ранее делегации России и вооруженной оппозиции достигли соглашения о масштабном перемирии в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии.

Об этом агентству "Анадолу" сообщил представитель штаба операций на юге Сирии Хусейин Абу Шейма.

"В соответствии с соглашением противники Асада сдадут тяжелое оружие. Российская военная полиция поэтапно войдет в районы, контролируемые оппозицией с направления иорданской границы. С момента вступления в силу соглашения, сторонники оппозиции при желании смогут покинуть регион вместе с семьями",- сказал Шейма.

Режим Башара Асада и его сторонники после 10 июня захватили ряд населенных пунктов, подконтрольных оппозиции, в провинции Дераа.

С 20 июня ВКС России начали наносить удары по юго-западу Сирии.

Число беженцев покинувших зону боевых действий и бежавших к границам Иордании и Израиля достигло 350 тысяч человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.