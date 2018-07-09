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Ас-Садр: Мы не позволим, чтобы Ираком управляли из-за рубежа

Муктада ас-Садр
05:42 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Ас-Садр призвал отказаться от консультаций с США и соседними странами в вопросах формирования правительства.

Лидер победившей на парламентских выборах в Ираке коалиции "Саирун" потребовал от политических партий прекратить консультации с США и соседними странами по вопросу формирования правительства Ирака.

Об этом сообщает Анадолу.

"Необходимо, чтобы все политические группы прекратили консультации с США и соседними странами относительно правительственных коалиций и постов. Это внутренние дела иракцев, а не других", - написал шиитский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Мы не позволим, чтобы Ираком управляли из-за рубежа, будь то восток, запад, север или юг", - подчеркнул он.

Кроме того, ас-Садр призвал все политические силы, добившиеся успеха на выборах, не опираться на принцип конфессионализма и фракционизма при формировании коалиций.

"Я готов к созданию коалиции, которая будет вне конфессионализма и фракционизма", - заявил ас-Садр.

12 мая в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержала коалиция "Саирун" во главе с шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

Сторонники ас-Садра получили 54 из 329 мест в парламенте Ирака четвертого созыва.

В настоящее время ас-Садр ведет переговоры с лидерами политических групп по вопросу формирования коалиционного правительства.

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Новости мира, Ирак, Муктада ас-Садр, Правительство, США.
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