ВВС Израиля нанесли авиаудары по Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по позициям сил правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра. Об этом сообщают "Подробности".

Армия обороны Израиля сообщила, что авиаудары стали ответом на вторжение в воздушное пространство Израиля сирийского беспилотника, который был сбит.

В сообщении израильских военных отмечается, что армия будет "продолжать решительно действовать против попыток нарушения суверенитета Израиля".

Как ранее сообщало агентство, еврейское государство заявляло о готовности атаковать сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем.