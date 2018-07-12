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ВВС Израиля нанесли авиаудары по Сирии

Граница Сирии и Израиля
10:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по позициям Сирии из-за вторжения в их воздушное пространство сирийского беспилотника.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по позициям сил правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра. Об этом сообщают "Подробности".

Армия обороны Израиля сообщила, что авиаудары стали ответом на вторжение в воздушное пространство Израиля сирийского беспилотника, который был сбит.

В сообщении израильских военных отмечается, что армия будет "продолжать решительно действовать против попыток нарушения суверенитета Израиля".

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Как ранее сообщало агентство, еврейское государство заявляло о готовности атаковать сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем.

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Новости мира, Авиаудары, Беспилотник, ВВС Израиля, Вторжение, Позиции, Сирия.
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