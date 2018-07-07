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Войска Асада продолжают обстреливать Идлиб: Применена фосфорная бомба

Сирия
16:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Провинция Идлиб включена в зону деэскалации в мае 2017, однако войска Башара Асада и ВКС России периодически обстреливают её.

Войска Башара Асада и поддерживающие его зарубежные группировки в Сирии продолжают атаковать населенные пункты, входящие в зону деэскалации в провинции Идлиб.

Как сообщают корреспонденты агентства "Анадолу" из Идлиба, накануне ночью обстрелам и бомбардировке подверглись населенные пункты Быдама, Сыгыр и Наджия. Силы сирийского режима применили многоствольные ракетные установки и фосфорную бомбу.

Кроме того, силы режима Асада обстреляли из артиллерии населенные пункты Латамне, Марекбе и Арбаин в провинции Хама, а также село Кефер Хамра на севере Алеппо.

 

Глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Быдама Хусам Заллито сообщил агентству, что накануне ночью в результате атак режима Асада погиб один и пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей.

Районы в провинции Идлиб и ее окрестностях, подконтрольные вооруженной оппозиции и группировкам, выступающим против режима Башара Асада, были включены в зону деэскалации в Сирии на переговорах в Астане, прошедших четвертого-пятого мая 2017 года. Однако, режим Асада и ВКС России время от времени бомбят указанные районы.

Как сообщалось ранее, конвой из бронетехники под российским флагами подошел к КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе.

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Новости мира, Башар Асад, Идлиб, Сирия, Фосфорная бомба.
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