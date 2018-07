Войска Асада продолжают обстреливать Идлиб: Применена фосфорная бомба

Войска Башара Асада и поддерживающие его зарубежные группировки в Сирии продолжают атаковать населенные пункты, входящие в зону деэскалации в провинции Идлиб.

Как сообщают корреспонденты агентства "Анадолу" из Идлиба, накануне ночью обстрелам и бомбардировке подверглись населенные пункты Быдама, Сыгыр и Наджия. Силы сирийского режима применили многоствольные ракетные установки и фосфорную бомбу.

Idlib, Syria: Assad's regime bombing civilian neighbourhoods of Bedama town this evening with phosphorus bombs. pic.twitter.com/j8t2NYlCRz

— JAX.NET (@JaxNetwork) 6 июля 2018 г.