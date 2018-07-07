Войска Асада продолжают обстреливать Идлиб: Применена фосфорная бомба

Войска Башара Асада и поддерживающие его зарубежные группировки в Сирии продолжают атаковать населенные пункты, входящие в зону деэскалации в провинции Идлиб.

Как сообщают корреспонденты агентства "Анадолу" из Идлиба, накануне ночью обстрелам и бомбардировке подверглись населенные пункты Быдама, Сыгыр и Наджия. Силы сирийского режима применили многоствольные ракетные установки и фосфорную бомбу.

Idlib, Syria: Assad's regime bombing civilian neighbourhoods of Bedama town this evening with phosphorus bombs. pic.twitter.com/j8t2NYlCRz — JAX.NET (@JaxNetwork) 6 июля 2018 г.

Кроме того, силы режима Асада обстреляли из артиллерии населенные пункты Латамне, Марекбе и Арбаин в провинции Хама, а также село Кефер Хамра на севере Алеппо.

Глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Быдама Хусам Заллито сообщил агентству, что накануне ночью в результате атак режима Асада погиб один и пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей.

Районы в провинции Идлиб и ее окрестностях, подконтрольные вооруженной оппозиции и группировкам, выступающим против режима Башара Асада, были включены в зону деэскалации в Сирии на переговорах в Астане, прошедших четвертого-пятого мая 2017 года. Однако, режим Асада и ВКС России время от времени бомбят указанные районы.

Как сообщалось ранее, конвой из бронетехники под российским флагами подошел к КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе.