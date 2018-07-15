Ближний Восток: ХАМАС объявил о прекращении огня по Израилю

Ракетные и минометные обстрелы городов и поселков в Северном Негеве продолжались почти сутки – в субботу с часу ночи до девяти часов вечера по территории Израиля из сектора Газа были выпущены десятки ракет и минометных снарядов, сообщают "Новости Израиля".

ВВС Израиля, со своей стороны, нанесли с воздуха по сектору Газа более 40 ударов, сообщает издание.

По его информации, палестинский Минздрав сообщил, что два человека погибли и 14 были ранены.

В израильском Сдероте в результате прямого попадания ракеты в жилой дом ранения разной степени тяжести получили четыре человека – муж с женой и две дочери. Пожарным и волонтерам удалось потушить в поселках Северного Негева 15 пожаров.

Вечером пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: начиная с 15 часов из сектора Газа по Израилю ХАМАС выпустил порядка 100 ракет. Около 20-ти из них были перехвачены «Железным куполом», 73 упали и взорвались на открытой местности. С часу ночи до четырех часов дня ХАМАС выпустил по Израилю порядка 70-80 ракет и минометных снарядов.

Согласно сообщению, вечером, после интенсивных переговоров о прекращении огня при посредничестве руководства Египта, пресс-секретарь террористической организации «Исламский джихад» сообщил, что ракетные и минометные обстрелы будут прекращены в 20.00 часов.

Также отмечается, что в заключение обе стороны – Израиль и ХАМАС – обменялись угрозами, пообещав дать достойный ответ в случае возобновления нападений.