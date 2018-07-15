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Жителей Дераа принудительно эвакуируют в сирийский Идлиб
Новости мира: В Сирии проводится принудительная эвакуация жителей Дераа.
Первая колонна автобусов с жителями провинции Дерааа и бойцами вооруженной оппозиции отбыла в направлении Идлиб. Об этом сообщает издание Анадолу.
Процесс принудительной эвакуации проводится в соответствии с договоренностями между режимом Башара Асада и сторонниками оппозиции, достигнутыми шестого июля при посредничестве России.
По информации издания, из района аль-Беледе в Дераа выехала первая колонна из 15 автобусов с бойцами оппозиции, а также мирными жителями, которые отказываются жить при власти Асада.
Колонна автобусов доставит в "зону деэскалации" в Идлибе до 700 человек.
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