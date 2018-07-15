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Жителей Дераа принудительно эвакуируют в сирийский Идлиб

Сирия
19:53 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Сирии проводится принудительная эвакуация жителей Дераа.

Первая колонна автобусов с жителями провинции Дерааа и бойцами вооруженной оппозиции отбыла в направлении Идлиб. Об этом сообщает издание Анадолу.

Процесс принудительной эвакуации проводится в соответствии с договоренностями между режимом Башара Асада и сторонниками оппозиции, достигнутыми шестого июля при посредничестве России.

По информации издания, из района аль-Беледе в Дераа выехала первая колонна из 15 автобусов с бойцами оппозиции, а также мирными жителями, которые отказываются жить при власти Асада.

Колонна автобусов доставит в "зону деэскалации" в Идлибе до 700 человек.

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Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Дерааа, Идлиб, Сирия, Эвакуация.
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