СМИ: Германия планирует присоединиться к ударам по режиму Асада

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений относительно использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб изучает возможность привлечения Бундесвера до ударов по режиму Башара Асада.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

Так, фон дер Ляйен поручила изучить вопрос участия Германии в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения ими химического оружия.

Однако, даже если министерство и одобрит план участия Бундесвера в ударах в Сирии, окончательное решение будет зависеть от ведомства канцлера.

Канцлер Ангела Меркель ранее исключила участие Германии в "военных действиях"

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев – провинцию Идлиб.