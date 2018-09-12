Теракт на акции протеста в Афганистане: Число жертв возросло до 68 человек

Количество погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистана возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 55 пострадавших.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар. В это время там проходила акция протеста против начальника местной полиции.

Эта атака произошла через несколько часов после двойного взрыва возле школы для девочек в столице провинции города Джалалабад, в результате которого погиб мальчик и еще четверо получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты. "Талибан" свою причастность отрицает.