Теракт на акции протеста в Афганистане: Число жертв возросло до 68 человек
Новости мира: Число жертв теракта в толпе демонстрантов возросло до 68.
Количество погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистана возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 55 пострадавших.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар. В это время там проходила акция протеста против начальника местной полиции.
Эта атака произошла через несколько часов после двойного взрыва возле школы для девочек в столице провинции города Джалалабад, в результате которого погиб мальчик и еще четверо получили ранения.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты. "Талибан" свою причастность отрицает.