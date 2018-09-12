День Независимости Украины

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер отреагировал на объявленные "выборы" на Донбассе
Волкер отреагировал на объявленные "выборы" на Донбассе
Новости: Итоги 11 сентября: опасные болезни, завещание Сенцова и миллионы Денисовой
Итоги 11 сентября: опасные болезни и миллионы Денисовой
Новости: Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Новости: "Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
"Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
X

Теракт на акции протеста в Афганистане: Число жертв возросло до 68 человек

Место происшествия
09:59 Сегодня Телеграф

Новости мира: Число жертв теракта в толпе демонстрантов возросло до 68.

Количество погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистана возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 55 пострадавших.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во вторник днем в районе Мохманд Дара в провинции Нангархар. В это время там проходила акция протеста против начальника местной полиции.

Эта атака произошла через несколько часов после двойного взрыва возле школы для девочек в столице провинции города Джалалабад, в результате которого погиб мальчик и еще четверо получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты. "Талибан" свою причастность отрицает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Атака смертника, Афганистан, Нангархар, Теракт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

СМИ: Асад разрешил использовать химоружие в Идлибе Бомбардировки Идлиба: Сирийские повстанцы ответили ракетным ударом В Кабуле прогремел мощный взрыв

Последние новости

Мама Меган Маркл записалась на курсы по уходу за новорожденными Прически 2018: варианты лучших стрижек на осень Американский рынок акций растет несмотря на спор с Китаем
Сегодня читают
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео)
03 В Крыму произошло землетрясение
04 В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
05 Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
Новости сегодня
10:29 Инфляция в августе близка к прогнозу НБУ: Инфляционное давление остается высоким
10:27 Динамо призывает фанов поддержать команду в Лиге Европы
10:26 ООН озабочена ситуацией в Идлибе
10:25 В 2019 году пройдет семь фестивалей Формулы 1
10:24 Сегодня Катя Осадча празднует свой день рождения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Новости: Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Новости: Сегодня Верховный суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Сегодня суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Новости: Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь