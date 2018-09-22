Президент Ирана заявил, что Трампа ожидает судьба Хусейна

Президента США Дональда Трампа ожидает судьба иракского диктатора Саддама Хусейна, если Вашингтон продолжит нынешнюю политику относительно Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения страны в субботу, сообщает агентство Reuters.

"То же произойдет с Трампом. Америку постигнет та же судьба, что и Саддама Хусейна", - сказал Рухани.

Глава Ирана, в частности, отметил, что Тегеран не откажется от ракетной программы под давлением Вашингтона. В эфире государственного иранского телевидения Рухани заверил, что Иран не будет отказываться от средств обороны, в том числе и ракет, которые так "раздражают" американцев.

Но он предупредил Трампа о последствиях давления США на Иран, напомнив ему о событиях ирано-иракской войны в конце 80-х годов, в результате которой Ирак понес большие человеческие и экономические потери. Также Рухани напомнил Трампу, как был свержен Хусейн, которого лишили власти и казнили после вторжения США в Ирак.

Как сообщалось ранее, президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что при определенных условиях его страна может осмелиться на ускоренное овладение ядерным оружием, и тогда война будет неминуемой. В частности, он заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, мол, американцам будет только хуже.

В ответ Трамп попросил Рухани не угрожать США. "Никогда, никогда не угрожайте США, потому что пострадаете так, как немногие в истории страдали. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши глуповатые речи о насилии и смерти. Остерегайтесь!", - написал американский лидер в Twitter.