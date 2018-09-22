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Теракт на параде в Иране: стали известны ответственные

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Военный парад в Иране
17:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: ИГИЛ взяло ответственность за теракт во время парада в Иране.

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в южном иранском городе Ахваз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное ИГИЛ информационное агентство Amaq.

На военном параде в Иране произошел теракт, есть жертвы

В свою очередь, официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи считает, что совершили атаку боевики, связанные с США и с израильской службой внешней разведки "Моссад".

"Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Они не являются членами ИГИЛ или других группировок, которые борются с исламской системой Ирана, но они связаны с США и "Моссадом"", - сказал представитель иранских ВС.

Агентство AFP со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает о 29 погибших на данный момент.

"Число жертв террористической атаки на военном параде возросло до 29 человек", - говорится в сообщении.

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Новости мира, Ахваз, Военный парад в Ахвазе, Иран, Теракт.
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